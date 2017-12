NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W WYCISKANIU SOKÓW JUŻ W POLSCE!

Do Polski trafia najnowszy model wyciskarek sygnowanych marką Hurom. Hurom ONE STOP to urządzenie wyposażone w najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie wyciskania soku z owoców i warzyw. Opatentowane rozwiązania gwarantują zarówno bezpieczeństwo użytkowania, jak i jego wygodę, niespotykaną dotychczas przy przygotowywaniu soków.

Dzięki wykorzystaniu ONE STOP można wykonywać kilka czynności na raz – wystarczy ustawić wyciskanie soku, które urządzenie wykona samodzielnie i bez nadzoru, aby mieć czas na zrobienie kanapek, rozmowę telefoniczną czy obranie kolejnych cytrusów na sok.

Więcej informacji o technologii Hurom ONE STOP znajdziesz tu:

https://hurom.pl/Hurom-One-Stop-rewolucyjna-wolnoobrotowa-wyciskarka-do-sokow-ccms-pol-62.html

Uwagę w Hurom ONE STOP przyciąga szczególnie misa, na której umieszczono pojemnik na owoce zaprojektowany na kształt dzbanka. Zaletą tego rozwiania jest największy na rynku otwór wlotowy wynoszący 12 cm (taka jest średnica dzbanka). Dzięki zastosowaniu wewnątrz pojemnika efektywnie rozdrabniających noży, w tym ostrzy ze stali nierdzewnej, wszystkie włożone do niego składniki są przed wyciskaniem odpowiednio pocięte, co zasadniczo skraca czas na przygotowanie soku. Co więcej, nie musisz teraz wrzucać po kolei produktów do otworu wlotowego – wystarczy wszystkie składniki włożyć do dzbanka, aby po kilku chwilach cieszyć się z pysznego soku.

Hurom ONE STOP to urządzenie najbezpieczniejsze spośród wszystkich wyciskarek dostępnych na rynku. Każdorazowe otwarcie misy powoduje zaprzestanie procesu tłoczenia. Konstrukcja urządzenia jest tak przemyślana, aby ilość przeznaczonych owoców do tłoczenia włożonych do dzbanka nie dała więcej soku, niż wskazuje na to pojemność misy. Zatem korzystając z wyciskarki ONE STOP wytworzony sok nigdy nie przeleje się przez brzeg misy.

Efektywność działania wyciskarki podnosi także niewielki spad zastosowany w misie przejmującej sok. 3% nachylenie pozwala na 100% odzyskanie wyciśniętego soku.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z wyciskarką Hurom ONE STOP.